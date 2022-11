CATANZARO/ Giornata complessa dal punto di vista dell’ordine pubblico, dentro e fuori lo stadio, oggi a Catanzaro dove i padroni di casa hanno sconfitto 2-0, in un derby di Lega Pro, il Crotone. Due pullman con a bordo tifosi della squadra di calcio del Crotone sono stati danneggiati con un lancio di saggi poco dopo che avevano lasciato lo stadio “Ceravolo” a conclusione della partita col Catanzaro. Il lancio di sassi ha provocato la rottura di alcuni finestrini dei due pullman, che erano in tutto 12. A mettere in atto il danneggiamento, messo in atto nel momento in cui i pullman erano all’altezza di un parco, sono state alcune persone che erano nascoste dietro alcuni cespugli. La Polizia di Stato di Catanzaro, sotto le direttive del Questore vicario, Renato Panvino, ha avviato gli accertamenti per identificare i responsabili della sassaiola.