CATANZARO/ Giornata complessa dal punto di vista dell’ordine pubblico, dentro e fuori lo stadio, oggi a Catanzaro dove i padroni di casa hanno sconfitto 2-0, in un derby di Lega Pro, il Crotone. Una fitta sassaiola avrebbe investito e danneggiato due autobus di tifosi ospiti che si stavano allontanando dall’area dello stadio a fine partita: il lancio di sassi avrebbe provocato la rottura di alcuni finestrini dei mezzi senza però causare feriti. Ma anche sugli spalti non tutto è filato liscio. Il portiere del Crotone, Paolo Branduani, tra l’altro ex del Catanzaro, ha denunciato su Instagram una presunta aggressione subita sugli spalti dello stadio Ceravolo dalla sua compagna. “Non voglio infangare – scrive Branduani – una tifoseria intera per una stupida che oggi si è permessa durante una partita di calcio di alzare le mani verso la mia compagna solo perché non ha esultato ad un gol. Il calcio è passione e sfottò fra tifoserie, ma la violenza no, qui non sto più in silenzio. E ripeto – conclude il portiere – non me la prendo con i veri tifosi, ma oggi si è toccato il fondo. No alla violenza soprattutto su una donna”.