Giusi Princi ha incontrato i responsabili dei centri per l’impiego: “Nuovo impulso alle politiche attive del lavoro”

“Concretezza e rapidità nella fondamentale azione dei centri per l’impiego sul territorio. È questo il volere comune delle parti coinvolte nella riunione fortemente voluta dal vicepresidente con delega al Lavoro Giusi Princi che, affiancata dal Direttore generale del Dipartimento lavoro e welfare Roberto Cosentino, ha voluto incontrare tutti i responsabili dei 14 centri per l’impiego della Calabria”. Lo riferisce un comunicato della Regione. “Si è discusso delle strategie di adeguamento organizzativo, strutturale e tecnologico – è detto nel comunicato – che la Regione sta mettendo in campo in favore di tutti i Centri per l’impiego. La necessità è quella di erogare servizi per il lavoro che da un lato siano al passo con i tempi ed in grado di supportare i disoccupati, ma che dall’altro siano anche attenti ai più giovani che necessitano di indicazioni e strumenti per orientarsi al meglio sulla scelta universitaria e sul mercato del lavoro. Al contempo si deve dar forza ed efficacia al programma GOL, inteso come grande strumento di riqualificazione e aggiornamento professionale per contrastare la crisi ed agevolare chi ha davvero voglia di mettersi in gioco nel mondo del lavoro”. “Ringrazio tutti i responsabili dei Cpi calabresi, i funzionari ed i navigator – afferma Giusi Princi – per il prezioso lavoro portato avanti in questi mesi con grande sacrificio, determinando anche importanti risultati nell’ambito di Gol. E infatti, riconoscendo il loro impegno quotidiano, insieme al presidente Occhiuto e d’intesa con il direttore generale Cosentino, abbiamo istituito 23 nuove posizioni organizzative per i Centri per l’impiego regionali e i Settori delegati al coordinamento. Nello specifico sono state istituite due nuove posizioni di terza fascia, sedici di seconda e cinque di prima, mantenendo quanto assunto ad inizio del nostro insediamento. In un momento in cui il comparto dei Cpi vive un grande cambiamento, in relazione alle misure di potenziamento previste dall’apposito Piano regionale, è necessario valorizzare le professionalità operanti”. “La riunione del gruppo di lavoro coordinato dal vicepresidente, riporta il comunicato – si colloca in un percorso da tempo avviato e che prevede incontri periodici, con l’obiettivo di mantenere un collegamento più stretto e funzionale con i territori. Al centro della riunione, tenutasi in Cittadella, una disamina delle problematiche di ogni singola realtà e degli interventi da attuare per migliorare ambienti di lavoro e modalità di erogazione dei servizi, nell’ambito del piano di potenziamento già avviato ed in piena fase attuativa per quanto concerne le strutture, le risorse umane e tecnologiche. Particolare attenzione ed impegno senza sosta si stanno dedicando, dai primi mesi di lavoro di questa Giunta regionale, alla riorganizzazione della rete e dei servizi dei Cpi, alla programmazione ed al pieno utilizzo delle importanti risorse finanziarie messe a disposizione nell’ambito del citato piano di potenziamento.