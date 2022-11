REGGIO CALABRIA/ Nel posticipo della dodicesima giornata in serie B, la Reggina trionfa sul Genoa al Granillo. Gli amaranto di Inzaghi superano i grifoni di Blessin in una gara intensa e combattutissima. Vantaggio amaranto al quarto d’ora con Canotto su assist di Mayer. Pari ligure di Aramu al 33′. Al 42′ un episodio importante, calcio di rigore per la Reggina ma Menez fallisce. Al 54′ secondo calcio di rigore per la Reggina, se ne incarica stavolta Hernani che non sbaglia, 2 a 1. Sarà la rete della vittoria. Nonostante ben 9 minuti di recupero e il forcing genoano, gli amaranto portano in porto una vittoria che li rilancia alla grande dopo un periodo alquanto fosco che si mettono alle spalle. Tripudio al Granillo con acclamazione finale per Inzaghi e i suoi ragazzi che hanno piegato la corazzata genoana la cui corsa si ferma in Calabria. La Reggina raggiunge proprio il Genoa al secondo posto a meno 5 dalla capolista Frosinone.