Due persone sono state arrestate dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri di Cosenza, supportati sali colleghi della compagnia di Rende per resistenza a pubblico ufficiale in concorso. Si tratta di un 34enne di San Fili, nel Cosentino, e di un 48enne di Cosenza, entrambi pregiudicati. Quest’ultimo è stato arrestato anche per inosservanza della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Cosenza, a cui è sottoposto. Gli indagati non hanno ottemperato all’ordine di fermarsi intimato dai militari operanti e si sono dati ad una precipitosa fuga lungo le strade del centro abitato di San Benedetto Ullano mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Gli arrestati sono stati rintracciati poco dopo, a piedi, dopo aver abbandonato l’autovettura a loro in uso, il primo nel comune di Lattarico e l’altro nel territorio di Montalto Uffugo sempre nel Cosentino. Gli indagati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa del giudizio direttissimo.