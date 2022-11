CATANZARO/ L’Università Magna Graecia di Catanzaro conferirà, giovedì 10 novembre, la laurea honoris causa a Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

La cerimonia di conferimento della laurea “honoris causa” in Scienze e Tecniche dello Sport e della Attività Motorie Preventive ed Adattate ai Presidenti Malagò e Pancalli si svolgerà, alle ore 11.00, presso l’Auditorium del Campus dell’Università di Catanzaro, facendo seguito alle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del maggio e giugno scorso, su proposta del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Ateneo.

“Il nostro Ateneo -ha sottolineato il Rettore Giovambattista De Sarro- ha dato testimonianza di grande crescita nel settore delle Scienze Motorie e, nell’occasione di questi nuovi conferimenti ad honorem, si pone al centro del palcoscenico sportivo nazionale, riconoscendo ai Presidenti Malagò e Pancalli grandi meriti per aver saputo selezionare una squadra tecnica di supporto e di rappresentanza capace di permettere allo sport italiano di raggiungere risultati straordinari nell’anno olimpico, che hanno collocato l’Italia sportiva ai primissimi posti a livello mondiale. Le lauree honoris causa -ha concluso il Rettore Giovambattista De Sarro- vogliono essere il giusto riconoscimento a questa lungimiranza e visione strategica in ambito sportivo, che accomuna le linee di azione portate avanti dal nostro Ateneo per la formazione e la ricerca nel settore”. Il programma della cerimonia di conferimento prevede, dopo l’introduzione ed i saluti del Rettore Giovambattista De Sarro, la presentazione del Prof. Antonio Ammendolia, Ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università Magna Graecia, e la “laudatio” del Prof. Daniele Masala, Associato di Metodi e didattiche delle attività sportive presso l’Ateneo catanzarese.

La “lectio magistralis” del Presidente del Coni Giovanni Malagò sarà incentrata sullo sport italiano, modello di successo per lo sviluppo del Paese, mentre la “lectio” del Presidente del Cip Luca Pancalli sarà focalizzata sul percorso culturale e sociale del movimento paralimpico nella società italiana, divenuto, da eccellenza sportiva, strumento di welfare attivo.

Al termine, il Rettore Giovambattista De Sarro, a nome della comunità accademica catanzarese, conferirà le lauree magistrali. il conferimento delle quali è stato proposto dal Prof. Daniele Masala.