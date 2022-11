Chiede il completamento degli invasi in cistruzione in Calabria Simone Celebre, segretario generale della Fillea Cgil Calabria.

“Un grave stato di siccità – fa rilevare – con la conseguente carenza d’acqua sta interessando il nostro Paese ormai da qualche anno”. Dopo avere osservato che “da più parti, i sostiene e si chiede che la giunta regionale calabrese in una prossima seduta dovrebbe dichiarare lo stato di siccità per l’intera regione, con verifica e riconoscimenti dei danni subiti dalle imprese agricole”, Celebre osserva che “una buona risposta potrebbe arrivare con il completamento e l’avvio degli invasi esistenti evitando così di lasciare le opere incompiute. Una scelta – dice – che non solo darebbe un fattivo aiuto a contrastare la siccità e la conseguente penuria d’acqua, ma che contribuirebbe, altresì, a creare migliaia di posti di lavoro. Pertanto, auspichiamo che il Consiglio regionale nella prossima seduta inizi a parlare delle “storiche” dighe incompiute presenti nella nostra Regione come la diga dell’Esaro e la diga del Re Sole nella provincia di Cosenza, la diga del Melito nella provincia di Catanzaro e la diga del Metrano nella provincia di Reggio Calabria”.