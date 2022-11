COSENZA/ Si è insediato il nuovo questore di Cosenza Michele Maria Spina. Napoletano, di 62 anni, in Polizia dal 1988. Spina prende il posto di Giovanna Petrocca, rimasta alla guida della Questura bruzia per quattro anni. Michele Maria Spina ha ricoperto diversi incarichi tra i quali, per quattro anni, è stato al vertice del Commissariato di Secondigliano. Nel 2018 è stato nominato Dirigente Superiore della Polizia di Stato andando a ricoprire l’incarico di Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria della Campania. Qui ha ideato e sperimentato un dispositivo di prevenzione e sicurezza perimetrale, consistente nella individuazione di varchi di accesso alle Stazioni in postazioni di controllo avanzate, caratterizzati dal posizionamento di desk brandizzati della Polizia di Stato, così canalizzando il flusso dei viaggiatori, consentendo controlli identificativi a campione. Tale modello è stato adottato dal Servizio Polizia Ferroviaria in sede centrale ed esteso a tutti i Compartimenti Polizia Ferroviaria sul territorio nazionale. Da gennaio 2020 ad oggi è stato a capo della Questura di Latina. Spina nei prossimi giorni conoscerà i rappresentanti della autorità civili e militari della provincia di Cosenza, mentre per domani è previsto l’incontro con i giornalisti.