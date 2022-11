Arresti e sequestri di beni sono stati eseguiti giovedì mattina dalla Guardia di Finanza a conclusione di un’indagine su appalti del Comune di Rende. Sono in tutto 24 gli indagati, tra politici, funzionari, imprenditori e professionisti. In particolare, tre persone sono state sottoposte agli arresti domiciliari, una alla misura cautelare di divieto di dimora nel Comune di Rende, otto sono state sospense dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio, dodici dall’esercizio di attività professionale ed imprenditoriale.

I provvedimenti restrittivi e cautelari sono stati adottati dal Gip del Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura guidata dal procuratore Mario Spagnuolo, e ha colpito anche persone che ricoprono cariche istituzionali. Sequestrate sei società, manufatti e somme di denaro depositate in conti correnti bancari. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, rivelazione di segreto di ufficio, falso in atto pubblico, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture, peculato e abuso d’ufficio.

L’indagine, portata avanti dai carabinieri della Compagnia di Rende e dai finanzieri del Gruppo di Cosenza della Guardia di Finanza, ha avuto inizio dai primi accertamenti sui lavori di “Sistemazione piano viabile e messa in sicurezza Contrada Cutura, località Piano Monello (via Piemonte) e zone varie del comune di Rende, pulizia fiume Surdo per verifica perdite rete fognante” per poi estendersi progressivamente a ulteriori vicende. Gli investigtori hannno concentrato la loro attenzone anche sui lavori relativi al noleggio a freddo dei mezzi d’opera di una società, oggetto del provvedimento cautelare, da parte della società in house Rende Servizi srl; l’affidamento diretto degli interventi di riparazione della rete fognante in contrada Ospedale di Rende e dei “lavori urgenti di manutenzione straordinaria cimitero comunale, sede municipale e Piazzetta Padre Pio Villaggio Europa” del Comune di Rende. Nell’indagine, infine, è entrata pure l’occupazione abusiva del parco pubblico “Georcelli” di Rende.