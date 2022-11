Calcio serie C, il Catanzaro batte anche il Monterosi: undicesima vittoria in 13 gare. Decide il rientrante Fazio

VITERBO/ E’ un rullo compressore il Catanzaro, undicesima vittoria in 13 partite e vetta sempre piu’ solitaria. Nonostante l’emergenza con 5 squalifiche (Biasci, Iemmello, Vandeputte, Gatti e Brighenti) e l’infortunio a Cianci dopo 20′ di gioco, la squadra di Vivarini vince anche a Viterbo sul Monterosi e tiene a distanza il Pescara, anch’esso vittorioso in casa sul Messina. Al “Rocchi” nel primo tempo meglio i laziali di Menichini, avversario fisico, tignoso e rognoso. Ci provano 2 volte con Santarpia e con gli ex Carlini e Parlati. Dall’altra parte il Catanzaro è meno brioso e brillante del solito e costruisce poco. Poche cances per il tandem d’attacco di giornata Curcio-Bombagi (che ha sostituito l’infortunato Cianci), Sounas si danna l’anima ma i guardiani difensivi di casa non concedono nulla. La gara si sblocca solo nella ripresa al 54′ con Fazio (FOTO), rientrante dopo mesi di assenza per infortunio, il quale irrompe in area di testa in mischia e batte il portiere locale Alia che parte in ritardo, vantaggio giallorosso. Menichini spedisce in campo Gasperi e l’attaccante di lungo corso Costantino per dare piu’ peso al reparto ma il Monterosi della ripresa appare sfiduciato e con poche idee. Ci prova Lipani che sotringe Fulignati all’uscita frettolosa. Il trio difensivo catanzarese controlla e gestisce senza nessun patema fino al fischio finale. Unico brivido negli ultimi istanti in una mischia il Monterosi protesta per un fallo di mano in area calabrese. Undicesima vittoria in 13 gare, ruolino di marcia da promozione diretta. Domenica il Catanzaro torna in casa, recupera alcuni squalificati e sfiderà la Gelbison che oggi ha superato la Turris.