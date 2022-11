La prossima seduta del Consiglio regionale della Calabria si terrà lunedì 21 novembre. Lo ha stabilito conferenza dei capigruppo. L’ordine del giorno, che contemplerà anche i provvedimenti frattanto esaminati e discussi dalle commissioni, è in via di definizione. “Prevediamo”, anticipa il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, “l’informativa sulla questione infrastrutture da parte del presidente della Giunta regionale, dopo gli incontri che l’onorevole Roberto Occhiuto ha avuto a Roma con alcuni esponenti del Governo. Siamo fiduciosi – aggiunge – che dalle sinergie Governo-Regione avremo risultati positivi, a partire dall’ammodernamento e messa in sicurezza della Strada Statale 106 su cui il Consiglio regionale ha approvato, il 28 febbraio scorso all’unanimità, una mozione con cui è stato chiesto il completo finanziamento e la sua definitiva realizzazione”. All’ordine del giorno sarà inserita anche l’informativa, da parte dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, sulle vicende del consorzio di bonifica di Trebisacce.