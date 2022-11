Via libera alla fase progettuale per una serie di interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo ha annunciato l’assessore del Comune di Crotone Luca Bossi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Casa della Cultura. Si tratta di interventi per complessivi 12.540.446 euro, “cospicua parte degli oltre 30 milioni di euro già ottenuti dal Comune di Crotone a seguito della partecipazione ai bandi emanati ai sensi del Pnrr” ha spiegato l’assessore aggiungendo che l’obiettivo è quello di aggiudicare i lavori entro marzo 2023 così come imposto e sottoscritto nelle convenzioni. Gli interventi oggetto dei provvedimenti di Giunta nello specifico abbracciano soprattutto le periferie e le contrade di Crotone. E’ il caso ad esempio della realizzazione di un asilo nido in località Margherita per un importo di 1.032.000 euro, e di uno in via Pirandello nel quartiere fondo Gesù per l’importo di 1.200.000 euro. Ci sono poi i primi due interventi legati alla Rigenerazione urbana, con la realizzazione di un percorso ciclopedonale nel quartiere Poggio Pudano per importo pari a euro 5.400.000 euro e l’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali di quartiere: 1.600.000 euro per 8 interventi tra cui ancora una volta Papanice con il campo di calcio a 11 ammodernato con manto in erba sintetica e il campo di bocce, 3 interventi nel quartiere San Francesco, e poi la struttura geodetica di Tufolo, un playground e il rifacimento in erba sintetica dell’impianto sportivo del quartiere Bernabò. A questi si aggiungono, nell’ambito della misura del Pnrr denominata “Sport e Inclusione”, la piena riqualificazione del campo di Tufolo, per 1.000.000 di euro e la realizzazione di un impianto polivalente indoor che si innesta nell’area che già comprende la piscina olimpionica comunale e il Settore B per un importo di 1.500.000 euro, ridefinendo il perimetro di Cittadella dello Sport. Per quanto concerne le altre misure del Pnrr legate all’Istruzione, si andranno a realizzare una mensa scolastica presso l’Istituto “Rosmini” per un importo di 286.594 euro, una presso l’Istituto comprensivo di Papanice per un importo di 235.238 euro e un’altra presso l’Istituto “Alcmeone” per un importo di 286.594 euro.