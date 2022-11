“Ho visto il ministro Salvini molto determinato sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto. È un’opera importante, che troverà il consenso delle Regioni Calabria e Sicilia, ci siamo incontrati più volte con il presidente Schifani”. Lo ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ospite di “Agenda”, su SkyTg24. “Il Mediterraneo – ha proseguito Occhiuto – sta diventando un luogo centrale nel nuovo paradigma di sviluppo dell’economia occidentale, e allora se vogliamo far diventare il Mezzogiorno l’hub dell’Europa su questo bacino, il finanziamento del Ponte sullo Stretto è strategico e dimostra l’attenzione dello Stato per il Sud. Il Ponte sullo Stretto può essere un attrattore per tanti altri investimenti, e ovviamente in Calabria abbiamo bisogno anche di altro. Ho chiesto, ad esempio, al ministro Salvini il finanziamento in legge di bilancio per la Strada Statale 106, un’opera – ha concluso il governatore della Calabria – fondamentale per la mia regione”.