di RTC Sport

Dodicesima giornata nel Campionato Interregionale raggruppamento I.

LAMEZIA-CATANIA 1-1/ Finisce in parità il big match al vertice Lamezia-Catania. Era l’occasione per riaprire il campionato per i gialloblu’ di Raffaele Novelli ma la capolista porta via un punto che lascia le distanze invariate (10 punti). In vantaggio gli etnei al 47′ con Palermo. Pari calabrese con Emmanouil al 63′.

ACIREALE-VIBONESE 0-0/ Termina sul nulla di fatto la gara tra Acireale e Vibonese.

CASTROVILLARI-TRAPANI 3-0/ Il Castrovillari dilaga nel finale sul Trapani. I rossoneri non danno scampo ai siciliani. Mirabelli sblocca l’incontro al 36′. Negli ultimi 5 minuti i lupi arrotondano il punteggio. La Ragione realizza la sceonda rete all’85’, Cosenza cala il tris nel recupero.

CITTANOVA-LOCRI 2-2/ Pareggio nel derby Cittanova-Locri. Al “Morreale-Proto” finisce 2 a 2. Giannaula al 32′ porta in vantaggio i giallorossi di mister Fanello. Paviglianiti pareggio prima dell’intervallo. Al 51′ Crucitti riporta avanti i padroni di casa ma Aquino per gli amaranto al 62′ riacciuffa la parità.

REAL AVERSA-SAN LUCA 1-2/ Gran colpo del San Luca che passa al Bisceglia di Aversa 2 a 1. Rete di Carbone su rigore per i calabresi al 57′. Doccia fredda al 90′ quando Ndiaye pareggia per i campani ma il San Luca ha la forza di rigettarsi in avanti e di realizzare il gol vittoria al 92′ con Reinero.