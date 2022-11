Il Cosentino nella morsa del maltempo. Il forte vento e la pioggia hanno colpito tutta la provincia causando disagi e anche qualche danno. La situazione più preoccupante si è registrata sulla costa tirrenica cosentina. A Praia, Tortora e San Nicola Arcella sono state chiuse le scuole. Mentre nella zona tra Paola e Fuscaldo si sono verificate violente mareggiate. Anche nella città di Cosenza pioggia e vento hanno causato disagi: strade allagate e qualche albero caduto. Il Comune di Tortora ha avvisato i cittadini che, considerato il bollettino di allerta gialla anche per la giornata di domani, al fine di poter garantire i servizi essenziali sarà operativo un presidio con personale comunale su piazza Pio XII che garantirà il passaggio dei cittadini in condizioni di sicurezza fino a che le condizioni meteorologiche lo consentiranno. In caso di pioggia abbondante si chiuderà il transito veicolare e pedonale.