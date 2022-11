Rende, resta ai domiciliari l’ex assessore Pino Munno

Resta agli arresti domiciliari l’ex assessore del Comune di Rende, Pino Munno. Lo ha deciso il Tribunale della Libertà di Catanzaro. Munno è indagato in un’inchiesta della Procura di Cosenza che, la scorsa settimana, ha coinvolto l’amministrazione comunale di Rende. I giudici del Riesame hanno però annullato il capo di imputazione relativo alla realizzazione di alcuni lavori al cimitero e nel quartiere residenziale di Rende Villaggio Europa. Per il resto, il Riesame ha riconosciuto il quadro indiziario a carico di Munno confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’ex assessore comunale di Rende è difeso dall’avvocato Sabrina Rondinelli. Nella stessa inchiesta è indagato anche il sindaco di Rende, Marcello Manna. Per lui l’udienza davanti al Tribunale della Libertà è fissato per il 29 novembre.