REGGIO CALABRIA. Un uomo di 42 anni, Francesco Giuseppe Fiume, è stato ucciso oggi pomeriggio in un agguato consumato a Reggio Calabria, nella frazione Catona, alla periferia nord della città. La vittima, residente nello stesso quartiere, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola in via Francia mentre era a bordo di una Fiat Stilo. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Squadra mobile di Reggio Calabria e della scientifica. L’autore dell’omicidio di Francesco Giuseppe Fiume si è costituito poco dopo il fatto. Si tratta di Giuseppe Sicari che, consumato l’omicidio, si è presentato in Questura. La vittima e l’omicida sono parenti. Sicari infatti è il marito di una cugina di Francesco Fiume. Alla base del delitto pare ci siano state delle frizioni tra i due. Il movente è stato chiarito nel corso dell’interrogatorio cui Sicari è stato sottoposto dagli investigatori della Squadra mobile guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal pm di turno.