Fiumi straripati e mareggiate nel Vibonese, si fa la conta dei danni

Si fa la conta dei danni nel Vibonese a causa delle mareggiate e del maltempo. Ruspe in azione a Vibo Marina per ripristinare gli argini di alcuni torrenti straripati in più punti. Danni anche a Briatico sul lungomare che in parte è stato “risucchiato” dal mare, mentre diverse imbarcazioni dei pescatori locali sono state spostate dal maltempo. A Tropea, invece, si contano i danni ad alcuni stabilimenti balneari, con cabine distrutte, tettoie divelte, pavimentazione saltata, travi di legno sradicate e ingenti danni ad alcune strutture. Danni anche a Bivona, frazione costiera del comune di Vibo Valentia, dove una famiglia è rimasta senza energia elettrica ma intenzionata a non abbandonare la propria abitazione. Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale.