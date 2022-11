Sportello della Uil Calabria per i lavoratori dell’artigianato

Su input del coordinamento nazionale Uil Artigianato, ha aperto ieri lo sportello regionale di San.Arti., il fondo complementare dell’artigianato. A renderlo noto sono il Coordinatore regionale della Uil Artigianato Calabria, Benedetto Cassala e il Segretario generale della Uil Calabria, Santo Biondo. Lo sportello, operativo nella sede di via Giorgio Pinna numero 18 a Lamezia Terme, sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. “San.Arti. -è scritto in una nota- è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato. È stato costituito nel 2012 in attuazione dell’accordo interconfederale del 21 settembre 2010 e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla Parti sociali fondatrici: le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato -Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil. Il Fondo eroga agli Iscritti e agli aventi diritto prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. L’iniziativa sostenuta dalla segreteria generale della Uil Calabria, -si legge- è finalizzata ad offrire un sostegno importante al mondo dell’artigianato regionale che rappresenta un driver di sviluppo importante per l’economia calabrese”.