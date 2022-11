Costa tirrenica flagellata dal maltempo, a rischio anche la linea ferroviaria

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sulla Calabria ha determinato danni importanti. A Briatico, nel Vibonese, la forte mareggiata ha infatti colpito in pieno il porticciolo scaraventando le barche anche a decine di metri di distanza dall’arenile, alcune quasi a ridosso delle strutture solitamente aperte durante la stagione estiva. In zona “Goccia di mare” poi è crollata una porzione di strada che collega la marina con località Punta Scrugli. Le onde hanno spazzato la spiaggia investendo violentemente la sede stradale. Arenili spariti anche nel territorio di Vibo Marina e Bivona. Allagamenti nella zona della marina di Tropea, Ricadi e Zambrone. Danni anche nel Catanzarese, in particolare a Nocera Terinese e nel Cosentino. In particolare tra Praia a Mare, Tortora e San Nicola Arcella i vigili del fuoco sono intervenuti per scantinati allagati e strade invase dal fango. Violente mareggiate anche tra i territori di Paola e Fuscaldo. I tecnici delle Ferrovie dello Stato hanno effettuato un sopralluogo sul tratto cosentino della linea ferroviaria tirrenica, tra Paola e Fuscaldo, per verificare l’agibilità della linea stessa alla luce delle mareggiate che hanno colpito la zona. In particolare, in un tratto, è crollato un pezzo del muro di contenimento sottostante la massicciata della ferrovia. La circolazione avviene su un unico binario a senso alternato ed i treni viaggiano ad una velocità ridotta con ritardi quantificati da Rfi in una quindicina di minuti. Prime nevicate, intanto, sul Pollino ed in Sila.