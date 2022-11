La Procura di Cosenza ha chiuso le indagini sui casi di presunte molestie sessuali al liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero. Due sono le persone indagate. Oltre che al professore, il provvedimento di chiusura indagini è stato notificato anche all’ex dirigente scolastica. Le indagini erano state avviate, lo scorso gennaio, dai carabinieri della Compagnia di Cosenza, guidati dal maggiore Antonio Quarta. Gli accertamenti investigativi presero il via dalla denuncia di quattro studentesse, che all’epoca dei fatti erano tutte minorenni. Il professore è accusato di violenza sessuale, tentata violenza sessuale, molestie sessuali e tentata estorsione. Mentre l’ex preside deve rispondere di omissione di atti d’ufficio perché -secondo l’accusa- in qualità di pubblico ufficiale ed essendone venuta a conoscenza, non avrebbe denunciato i fatti. Lo scorso gennaio, il caso del Liceo di Castrolibero finì sotto i riflettori nazionali perché gli studenti occuparono la scuola per oltre due settimane in segno di solidarietà nei confronti delle studentesse che denunciarono le violenze. Gli studenti denunciavano anche un clima di omertà e omissioni che -a loro dire- sarebbe stato creato dall’allora preside.