Catanzaro, presentata l’iniziativa “Percorso dei vicoli. Un viaggio nel Medioevo”

CATANZARO/ Si è svolta questa mattina nel Comune di Catanzaro la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Percorso dei vicoli. Un viaggio nel Medioevo”. Si tratta di un progetto patrocinato dall’Amministrazione Comunale, ideato e realizzato dalla ODV Cara Catanzaro in collaborazione con la sezione catanzarese del Club Alpino Italiano. All’incontro con i giornalisti erano presenti gli assessori all’Ambiente e alle Attività Economiche, Aldo Casalinuovo e Antonio Borelli, il fondatore di Cara Catanzaro, Claudio Pileggi e il presidente del CAI Catanzaro, Pier Giorgio Iannaccaro. Il percorso, segnato come usa da cartelli indicativi e paline, è qualcosa in più di un tradizionale trekking urbano o di un semplice itinerario turistico. E’, appunto, un viaggio nel Medioevo, l’epoca in cui affonda le sue radici più antiche il centro storico cittadino e che costituisce un aspetto tanto pregnante quanto spesso non sufficientemente messo in risalto. Un’iniziativa che va nella direzione di un maggiore decoro del centro storico cittadino, arricchito e abbellito con una segnaletica nuova e accattivante.

Un ampio servizio sull’iniziativa verrà trasmesso questa sera e domani su RTC sui Canali TV 78 e 88.