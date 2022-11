Quasi pronta la “ricomposizione” della Giunta regionale calabrese

Potrebbe vedere la luce in questo fine settimana la nuova Giunta regionale della Calabria guidata dal presidente Roberto Occhiuto. Secondo quanto si apprende da fonti della maggioranza di centrodestra, le trattative per la sostituzione dei due assessori eletti lo scorso 25 settembre al Parlamento -Tilde Minasi, della Lega, e Fausto Orsomarso, di Fratelli d’Italia- sono ormai in dirittura d’arrivo. In particolare, Occhiuto starebbe attendendo soprattutto le indicazioni della Lega, nella quale ovviamente la parola finale spetta al leader Matteo Salvini. Nel Carroccio, che dovrà esprimere un assessore donna, al momento sarebbero da sciogliere ancora alcuni nodi, legati agli assetti interni al partito, nodi che nelle prossime ore dovrebbero comunque essere dipanati: tra le “papabili” new entry in Giunta al posto della Minasi vengono annoverate le dirigenti della Lega Emma Staine, Grazia Maria Carmela Iannini, Ida Bozzo e Caterina Capponi, ma secondo fonti del centrodestra non sarebbe ancora definitivamente tramontata la pista che porta a Simona Loizzo, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e neo parlamentare. A quanto risulta, invece, Fratelli d’Italia avrebbe già fornito al presidente Occhiuto la rosa di nomi da cui scegliere il nuovo assessore in luogo del neo eletto senatore Fausto Orsomarso: in pole position viene dato il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, dopo che l’ipotesi Giuseppe Neri, capogruppo dei meloniani alla Regione, si sarebbe fatta meno percorribile in seguito allo stop alla proposta di legge per l’introduzione del consigliere regionale “supplente”. In linea generale, comunque, secondo gli analisti politici, il presidente della Regione Occhiuto non procederà a un vero e proprio rimpasto ma a una “ricomposizione” essenzialmente numerica della Giunta, anche se non viene esclusa una ridistribuzione delle deleghe assessorili. Intanto la Lega ha fatto sapere che al massimo entro domani proporrà al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il nome dell’assessore che dovrà sostituire in Giunta Tilde Minasi, eletta in parlamento il 25 settembre scorso. Lo ha confermato il commissario regionale del partito, Giacomo Francesco Saccomanno. “Abbiamo indicazioni precise da parte del nostro leader Matteo Salvini -ha detto- per cui tra sabato e domenica definiremo il tutto”. Era stato lo stesso governatore Occhiuto, parlando con i giornalisti, ad annunciare per il week end il reintegro degli assessori nel suo esecutivo, dopo l’elezione di Minasi e di Fausto Orsomarso al Parlamento.