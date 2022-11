MELICUCCO(RC)/ La polizia di Stato ha arrestato un ventiseienne incensurato di Melicucco, centro agricolo della Piana di Gioia Tauro, per detenzione di un ingente quantitativo di materiale esplodente destinato al confezionamento di fuochi pirotecnici. Durante la perquisizione nell’abitazione del denunciato, gli agenti hanno scoperto e sequestrato circa 210 kg di miscele chimiche di diverso tipo, 1,5 kg di esplosivo già miscelato, inneschi, micce ed astucci per il confezionamento dei ‘botti’. Il materiale era custodito in un laboratorio clandestino, ubicato nello stesso stabile in cui abita l’arrestato.

Insieme alle sostanze esplodenti detenute, sono stati scoperti e sequestrati un telecomando ad attivazione remota ed un mixer per la miscelazione delle miscele chimiche, ancora sporco di residui della lavorazione degli esplosivi. L’ingente materiale rinvenuto, conservato in maniera precaria, in ambienti angusti ed in prossimità di luoghi densamente frequentati dalla popolazione, ha reso necessario, prima delle operazioni di prelievo degli artificieri della polizia di Stato, l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Polistena, e l’isolamento temporaneo dell’intera area interessata, con la chiusura del traffico veicolare.