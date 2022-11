“A poco più di un mese dall’approvazione in Giunta del progetto esecutivo, sono stati predisposti gli atti propedeutici per l’espletamento della gara dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico dell’Aula Rossa di Palazzo de Nobili”. Lo afferma la vicesindaca di Catanzaro Giusy Iemma che evidenzia, in una nota, “il buon lavoro portato avanti dagli uffici competenti riguardo all’avanzamento dell’iter dei lavori finanziati con 900milaeuro, nell’ambito di Agenda Urbana, con il coordinamento del settore Lavori pubblici”. “Nella prossima settimana -prosegue- potrà essere bandito l’appalto per l’esecuzione degli interventi che, nel complesso, serviranno a restituire la sala consiliare comunale alla piena fruizione, nel massimo della sicurezza e nel rispetto degli standard energetici. Con la nuova pavimentazione ed il nuovo rivestimento delle pareti, inoltre, l’Aula rossa potrà godere di un impatto estetico suggestivo e al passo coi tempi. Si prevede che le procedure di gara si completeranno all’inizio del nuovo anno, in modo da dare subito dopo concreto avvio ai lavori. L’obiettivo di restituire al Consiglio Comunale la sede naturale del civico consesso a Palazzo De Nobili è sempre più vicino e presto si potrà ripristinare la piena dignità della casa di tutti i catanzaresi”.