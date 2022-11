La città di Catanzaro sarà insignita della medaglia d’oro al valor civile. Lo comunica, in una nota, la Prefettura del capoluogo calabrese. “La medaglia – spiega la Prefettura – è stata conferita al Comune di Catanzaro con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto e rilasciata con brevetto del ministero dell’Interno con la seguente motivazione: ‘Fu obbiettivo di ripetuti bombardamenti che portarono alla distruzione del centro storico e degli ospedali, nonché alla morte di oltre 400 persone e al ferimento di innumerevoli civili. I cittadini si distinsero per l’assistenza ai feriti e per gli atti di solidarietà. Esempio di generosità, di altruismo e di gesti eroici (1943-45)’”.La cerimonia di consegna avverrà martedì 29 novembre alle ore 10, nella sala tricolore della Prefettura, alla presenza del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.