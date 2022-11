Agguato mortale nel Vibonese. A perdere la vita, colpito da diversi colpi d’arma da fuoco, è stato un pregiudicato noto alle forze dell’ordine per reati legati alle armi, Giuseppe Muzzopappa, 38 anni, che si trovava nei pressi di un bar a Nicotera Marina quando è stato ucciso. Inutili i soccorsi. Sul posto si sono portati i carabinieri del Nucleo investigativo di Vibo Valentia e i militari dell’Arma della locale Stazione e della Compagnia di Tropea per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini. Non esclusa al momento nessuna pista, dalla vendetta a un regolamento di conti nell’ambito della criminalità locale.