di RTC Sport

La Reggina scappa ma il Benevento la acciuffa. Butta a mare una grossa occasione la squadra amaranto di Pippo Inzaghi che si era portata sul doppio vantaggio al Granillo sui campani che hanno avuto il merito di credere nella rimonta. Amaranto avanti ancora una volta con la coppia Hernani (rigore al 21′)-Canotto (36′) ma incapaci di uccidere la partita. Il Benevento resta vivo e accorcia il distacco al 59′ con Improta. A 8′ dal termine Acampora firma il pari definitivo lasciando alla Reggina tanta amarezza.

Il Cosenza strappa un buon pari a Cittadella. Antonucci su assist di Tounkara porta avanti i veneti al 25′. I lupi lottano e restano in partita, riuscendo a colpire a 10′ dal termine con Brignola. E’ la rete del pari. Secondo risultato utile consecutivo per mister Viali (in foto).