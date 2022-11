Antonio Ceraso, con 3.191 voti di preferenza, è il nuovo sindaco di Cutro, il comune del Crotonese che era stato sciolto per infiltrazioni mafiose ed è stato gestito per due anni da un commissario. Ceraso è stato eletto nel turno straordinario di ieri, 27 novembre, al termine dello scrutinio che ha sancito il superamento dei due quorum necessari per convalidare le elezioni considerato che in corsa c’era una sola lista, ‘Gente per Cutro’, in quanto le altre due presentate un mese fa erano state poi ricusate per una serie di errori nella presentazione. Il primo scoglio era portare alle urne il 40% degli aventi diritto al voto: a Cutro nella giornata di ieri sono andate a votare 3.314 persone su 7.575 elettori, ovvero il 43% degli aventi diritto. L’altra soglia – quella del 50% delle preferenze – è stato raggiunto abbondantemente da Ceraso che ha raccolto il 96% delle preferenze pari a 3.191 voti. In Consiglio entreranno tutti i componenti della lista guidata dal neo sindaco. Antonio Ceraso, 72 anni, è stato comandante della Polizia locale di Crotone e successivamente di Cutro.