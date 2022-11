Quella sull’autonomia “è una bella battaglia, credo che legge di attuazione sia necessaria per coinvolgere anche il parlamento e definire il percorso nel suo cammino”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, nel corso di un evento in Lombardia. “Con un articolo nella legge di stabilità ci siamo portati avanti e già per la fine del 2022 potremo avere uno strumento per definire costi e fabbisogni standard – ha detto -, per poi nell’arco di un anno poter dare il via al trasferimento effettivo, tramite le intese, di queste competenze”. “Credo che sia necessario ricreare il soggetto provincia, che debba essere eletto nel suo presidente e nel consiglio con una elezione diretta”, ha affermato ancora Calderoli. “Purtroppo moltissimi Comuni in Italia e in Lombardia hanno dimensioni ridotte e si sono trovati in difficoltà con la soppressione delle province – ha aggiunto -, che potevano svolgere funzioni per conto dei comuni più piccoli. Credo che la ridefinizione di un soggetto intermedio fra Regioni, comuni grandi e piccoli sia qualcosa di determinante”. Intanto il presidente della Regione Calabria, Occhiuto afferma, relativamente al riparto dei fondi per la sanità che “la Calabria avrebbe dovuto avere almeno 20-30 mln in più per cui domani (oggi n.d.r.) vigilerò affinché i diritti dei calabresi vengano considerati. Ai tavoli romani bisogna essere presenti, bisogna interagire con dati che non facciamo trascurare gli interessi dei calabresi. Anche questo modo di rappresentare la Calabria deve essere un modo nuovo che penso in Conferenza delle Regioni anche gli altri Presidenti stiano apprezzando”. “I criteri – ha aggiunto – non sono stabiliti per legge, li stabilisce la Conferenza per cui credo che ci siano i margini per modificarli”.