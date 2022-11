Catanzaro, al via la seconda edizione di Magna Graecia Experience. Alessandro Haber tra gli ospiti (FOTO)

CATANZARO/ Un ospite d’eccezione come Alessandro Haber ed un ricco parterre istituzionale per il primo atteso evento del Magna Graecia Experience all’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro. Il progetto ideato da Gianvito Casadonte, giunto alla sua seconda edizione, vede come protagonisti gli studenti degli Istituti superiori di secondo grado della Calabria in un ricco calendario di proiezioni ed incontro con registi e protagonisti del grande e piccolo schermo fino al prossimo 6 dicembre. Filo conduttore è il tema della diversità, declinato in tutte le sue forme, per sensibilizzare gli studenti su argomenti di profonda rilevanza sociale ed incidere positivamente sui loro comportamenti quotidiani. La rassegna è promossa con il sostegno di Ministero della Cultura, Calabria Film Commission e Comune di Catanzaro, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale ed in collaborazione con la LILT Catanzaro.

La visione di “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani, film già vincitore nel 2019 del Magna Graecia film festival, ha proposto la suggestione di un viaggio fisico ed emotivo per Adele e Aldo, personaggi diversi che trasformeranno la loro inedita relazione in qualcosa di significativo e speciale diventando finalmente padre e figlia. Sentita la partecipazione dei più giovani, che hanno gremito la platea, ai quali il Direttore Artistico del MG Experience, Gianvito Casadonte, si è rivolto spiegando loro che “questo progetto nasce per voi, per aiutarvi a sviluppare una coscienza critica, non solo cinematografica. Sono sicuro che c’è tanta voglia di scoprire nuovi mondi e includerli nel vostro”. Il Commissario straordinario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, ha aggiunto: “Questo è un festival che mi sta molto a cuore, perché di fronte alla sofferenza il cinema può essere un fattore terapeutico. Nel corso di queste giornate si avvicenderanno delle storie vere e attuali”. E’ salita poi sul palco l’assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, che ha sottolineato il valore e l’unicità di “una manifestazione che offre agli studenti calabresi l’opportunità di dialogare con grandi personalità del cinema e di accorciare le distanze che spesso separano la scuola calabrese dal resto d’Italia”.

Alessandro Haber e Alessandro Capitani, attore e regista del film, sono stati premiati con la colonna d’argento del maestro Affidato. Tra i temi affrontati, il rapporto tra Alessandro Haber e la figlia Celeste, che ha ispirato la regia di Capitani e le dinamiche tra Aldo e Adele sullo schermo, così come il confronto generazionale nel cinema e nella vita.

“Per noi ogni volta far vedere questo film è importante – ha detto Haber parlando ai ragazzi anche della sua attuale condizione che lo vede costretto su una sedia a rotelle – perché rappresenta un invito a valorizzare la diversità. Questa manifestazione è fondamentale per voi giovani, proteggetela. Coltivate la vostra intelligenza, il vostro intuito e negli incontri che fate capite dove c’è del buono e del pericoloso”. La mattinata ha offerto anche l’occasione per vedere, insieme agli studenti, il corto “Bellissima” con cui Capitani ha vinto il David di Donatello. “È un grande onore – ha detto il regista – che questo film venga proiettato qui, per me e tutte le persone che ci hanno lavorato. Attraverso questi incontri, non solo parlando del film, abbiamo potuto fare un esercizio perché voi possiate metterci la testa e impegnarvi. Se credete in qualcosa, attraverso lo studio e la passione potete arrivarci”.

Domani sarà la volta di “Liberi di scegliere”, film tv sul tema della mafia, alla presenza del protagonista Alessandro Preziosi.

MAGNA GRAECIA EXPERIENCE

II EDIZIONE

Programma

29 Novembre

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro – Ore 9.00

LIBERI DI SCEGLIERE di Giacomo Campiotti

Incontro con l’attore Alessandro Preziosi

30 Novembre

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro – Ore 9.00

Incontro con Giulio Golia de LE IENE e con Franco e Andrea Antonello de I Bambini delle Fate

1 Dicembre

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro – Ore 9.00

ABBRACCIALO PER ME di Vittorio Sindoni

Incontro con l’attore Moisé Curia

Incontro con Salvo Noè

2 Dicembre

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro – Ore 9.00

SCIALLA di Francesco Bruni

Incontro con il regista

3 Dicembre

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro – Ore 9.00

LA PRIMA REGOLA di Massimiliano D’Epiro

Incontro con il regista e gli attori Darko Peric, Marius Bizau e Andrea Fuorto

5 Dicembre

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro – Ore 9.00

PERDUTAMENTE di Paolo Ruffini

6 Dicembre

Auditorium Casalinuovo – Catanzaro – Ore 9.00

UP&DOWN di Paolo Ruffini

Con la partecipazione del regista e degli attori del film