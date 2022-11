“I risultati sono sicuramente positivi: ogni anno la Calabria veniva indicata come la regione con il più alto numero di incendi ma quest’anno è stata la regione che ha avuto meno incendi, addirittura il 79% in meno di superficie boschiva incendiata”. Lo ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a Catanzaro in occasione della presentazione dei risultati della campagna antincendi 2022 effettuata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Per Occhiuto “evidentemente questo accordo con l’Arma dei carabinieri, unitamente a tutte le altre attività che abbiamo messo in campo, ha funzionato. Sono molto riconoscente all’Arma dei Carabinieri per il lavoro che sta svolgendo in sinergia con le altre istituzioni, anche con la Regione, per contrastare i reati ambientali, non solo con riferimento alla campagna antincendio ma anche con riferimento al fenomeno della depurazione i carabinieri sono stati molto attivi. Abbiamo dimostrato – ha proseguito il presidente della Regione – che quando le istituzioni lavorano insieme riescono a conseguire risultati mai visti prima in Calabria. Nella difesa dell’ambiente tutte le istituzioni, la Regione ma tutte le istituzioni della Calabria, hanno voluto dire alla Calabria che la tolleranza è zero”. Occhiuto ha poi aggiunto: “Da mesi sto parlando con i miei dirigenti, perché come dico spesso governo una regione straordinaria ma che mi preoccupa se non piove, a causa della siccità, e se piove a causa degli eventi avversi che possono generarsi per effetto del cambiamento climatico. Dovremmo abituarci a vivere eventi del genere perché gli effetti del cambiamento climatico, sempre trascurati, ora sono sotto gli occhi di tutti, e allora dobbiamo avere la capacità di preparare le istituzioni mitigando il rischio. Abbiamo fatto un masterplan della Calabria e dei rischi della Calabria, devo ringraziare gli uffici del Dipartimento Ambiente e l’Autorità di bacino: nelle prossime settimane – ha concluso il presidente della Regione – vorrei chiamare tutti i sindaci della Calabria a raccolta per presentare questo piano che riscrive le criticità della Regione e anche le attività che vanno messe in atto per per mitigare i rischi derivante da eventi avversi.