Nella ridistribuzione delle deleghe dopo la nomina di due nuovi assessori – Emma Staine e Giovanni Calabrese – il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto terrà per sé la delega al Turismo. L’ha riferito lo stesso Occhiuto in un punto stampa nella sede della Giunta regionale a Catanzaro.

“Io manterrò il Turismo”, ha spiegato, “perché credo che lo sviluppo del settore turistico sia strategico per la Regione, quindi è mia intenzione, almeno per qualche tempo, conservare questa delega e occuparmi direttamente dello sviluppo turistico e della promozione dell’immagine della Calabria”.

Occhiuto ha poi reso noto di aver assegnato la delega alla Programmazione unitaria, da lui detenuta fino a oggi, alla vicepresidente della Giunta regionale Giusi Princi.