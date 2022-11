Una frana ha interessato la strada provinciale che conduce all’abitato di Belcastro, piccolo centro in provincia di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Comune di Belcastro e alcuni volontari che hanno provveduto a liberare la circolazione stradale e mettere in sicurezza l’area. La zona colpita dalla frana è stata interessata dall’ondata di maltempo che nel fine settimana ha portato pioggia, anche a carattere temporalesco, per almeno trentasei ore consecutive. Nello stesso comprensorio, un’altra frana aveva interessato il territorio di Marcedusa, altro piccolo centro dell’area presilana.