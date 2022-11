“Probabilmente nella prossima settimana riorganizzeremo in alcuni aspetti di dettaglio la macchina organizzativa”. L’ha annunciato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti nella sede della Giunta regionale a Catanzaro, dopo la nomina di due nuovi assessori.

“Sui direttori generali – ha aggiunto Occhiuto – stiamo procedendo alla stabilizzazione dei dg che prima erano reggenti: vogliamo proseguire in questa direzione facendo degli aggiornamenti laddove è necessario, quindi non è escluso che ci sia qualche nuovo direttore generale da qui a qualche settimana”.