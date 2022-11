Maltempo in tutta la Calabria. Forti nevicate nel Cosentino, chiuse alcune strade. Frana sulla SS 18

Disagi alla circolazione stradale si stanno registrando da questa mattina sulla strada statale 107 “Silana-Crotonese” a causa delle forti nevicate. In particolare, nel tratto cosentino in direzione Camigliatello oltre a lunghe file di auto e a rallentamenti, ci sono state anche automobili di traverso. La neve è caduta abbondante a Lorica e Camigliatello, mentre sul manto stradale sono caduti oltre dieci centimetri di neve. Immediato l’intervento del personale dell’Anas per cercare di limitare i disagi.

Il maltempo sta colpendo, soprattutto, la provincia di Cosenza. Disagi anche sull’Alto Tirreno cosentino. A Maratea una grossa frana si è verificata in località Castrocucco. Lo smottamento ha causato la chiusura, in entrambe le direzione, del tratto della strada statale 18, quindi provocando disagi pure nella zona limitrofa dell’Alto Tirreno cosentino. Mareggiate nella zona ionica della provincia di Cosenza. Questa mattina, in centro a Cosenza, nella zona dell’autostazione a causa di una rottura idrica e del maltempo è sprofondato un tratto di strada.