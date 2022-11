Nuova ondata di maltempo in Calabria dove, a partire dalla serata di ieri, sta imperversando la pioggia battente che ha creato danni e disagi. Le condizioni più critiche sono segnalate nella fascia ionica delle province di Crotone e Cosenza anche se qualche problema esiste nel Catanzarese. In particolare, allagamenti e smottamenti sono stati registrati nei centri di Rossano e Longobucco, nel Cosentino, dove le strade sono diventate veri e propri fiumi di acqua. Molti i danni e i disagi. Stesse condizioni nel Crotonese, con Petilia Policastro e Cutro tra i centri più colpiti a causa dell’esondazione di alcuni corsi di acqua. Lungo la statale 106 ionica, allagamenti con disagi alla viabilità tra le province di Catanzaro e Crotone, nel territorio di Belcastro. In alcune zone sono stati abbondantemente superati i 100 millimetri di pioggia nelle ultime ore.