CATANZARO/ “E’ vero che si giudica il 2021 ma sono rilievi importanti, perché la Corte dei conti dà contezza di quello che va fatto in Calabria per migliorare i conti e anche per migliorare la qualità dei servizi”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha commentato l’esito del giudizio di parifica del Rendiconto 2021 dell’ente alla Corte dei Conti, a Catanzaro. “Sono molto soddisfatto – ha proseguito Occhiuto – dell’esito del giudizio di parificazione, che per fortuna non produce conseguenze sui documenti contabili che abbiamo già approvato: ci sono delle piccole correzioni nell’ordine dei 4 milioni di euro, è andata molto meglio dell’anno scorso a esempio. Soprattutto abbiamo raccolto molte osservazioni che diventano una traccia di lavoro per il futuro. Il Rendiconto 2021 contiene in qualche modo la somma di tutte le questioni che – ha rilevato il presidente della Regione Calabria – si sono cristallizzate e stratificate nella Regione e che piano piano, attraverso risorse coraggiose e strutturali, dovremo affrontare e risolvere”.