Sono rimasti isolati fino a ieri sera i nuclei familiari che abitano in contrada “Pillone”, nel territorio comunale di Vaccarizzo Albanese, a causa del maltempo che ha colpito la zona. Erano tornati raggiungibili, invece, i nuclei che vivono in contrada “Croce Maurizio”, nello stesso comune. Le famiglie delle due contrade del centro italo albanese, sono state irraggiungibili a causa di piccole frane e di smottamenti verificatisi sulle due strade d’accesso, causate dalle abbondanti precipitazioni che si sono abbattute, per l’intera giornata di mercoledì, sull’intera fascia ionica cosentina. Grazie all’intervento dei mezzi e degli operai del comune e di alcune imprese private la strada che conduce a contrada “Croce Maurizio” è stata liberata più rapidamente, mentre per quella che porta a contrada “Pillone” c’è voluta qualche ora in più. Sempre a causa delle forti precipitazioni e dell’allerta meteo “arancione” in vigore anche ieri sulla zona, il sindaco di Vaccarizzo Albanese Antonio Pomillo, con una propria ordinanza ha disposto, ieri, la chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio comunale.