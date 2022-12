“Non c’è alcuna esclusione della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Vibo Valentia dal panorama formativo nazionale. L’istituto di Vibo, così come quelli di Alessandria, Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda e Trieste, non è stato interessato dalla distribuzione degli allievi agenti del 220 e del 221 corso che saranno avviati a breve, in quanto è attualmente impegnato con il 218 corso di formazione fino al prossimo 21 dicembre”. E’ quanto afferma il sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro. “Per questo motivo -prosegue – secondo il principio di economicità che mira ad occupare le strutture formative in ragione della loro immediata disponibilità alloggiativa, senza interrompere la continuità della formazione di nuovi agenti a presidio del territorio, gli istituti di formazione attualmente impegnati ospiteranno anche corsi di secondo livello, in attesa di ricevere il prossimo corso allievi agenti, previsto non prima della prossima primavera. Una situazione ben nota ai vertici nazionali dei sindacati. Voglio quindi tranquillizzare il segretario del Siulp di Vibo Valentia: non ci sarà alcuna penalizzazione dell’istituto, a cui già in queste prime settimane dal mio insediamento al Viminale ho dedicato massima attenzione, incontrando i vertici della Polizia, ai fini del suo potenziamento e della sua valorizzazione, sia in quanto fondamentale presidio di legalità nel territorio, sia per l’indotto economico che genera”.