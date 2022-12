Le imprese calabresi hanno tempo fino alle ore 18 del 5 dicembre prossimo per presentare le domande di aiuto e partecipare all’Avviso pubblico “Competitività Mercati Esteri e Digitali”, una tra le misure attive dell’assessorato regionale allo Sviluppo economico, guidato dall’assessore Rosario Varì, per promuovere la competitività del sistema produttivo regionale. E’ quanto si legge in una nota della Regione. “Continua il nostro impegno per sostenere il tessuto produttivo regionale attraverso le misure attive del Por Calabria. Perché – sottolinea l’assessore Varì – in un momento in cui è fondamentale ampliare l’orizzonte di mercato delle imprese calabresi, la Regione ha il compito di intervenire a supporto delle attività produttive. Pertanto, con questo bando intendiamo sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi, anche digitali, da destinare ai mercati nazionali e internazionali”. Nello specifico, prosegue la nota, il bando è diretto a promuovere la competitività del sistema produttivo regionale, attraverso il sostegno a processi di digitalizzazione delle micro e piccole imprese. Possono partecipare le piccole e medie imprese che presentano progetti per l’adozione di una o più soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali. Sono finanziabili progetti per la competitività sui mercati esteri e digitali, con un costo totale ammissibile non inferiore a euro 10.000,00, che siano inerenti a una o più delle seguenti azioni: Azioni di promozione sui mercati target con l’utilizzo di strumenti di digital e social media marketing; E-commerce (realizzazione e/o implementazione di siti di e-commerce; accesso a piattaforme internazionali on-line); Consulenza di un Tem (temporary export manager) o D-Tem (digital-temporary export manager). Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, per il tramite della piattaforma web di Fincalabra.