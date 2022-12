“Le Regioni sono l’Italia. Tutto ciò che è strategico per le Regioni è strategico per il Paese”. Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che parteciperà il 5 dicembre, a Palazzo Lombardia a Milano, e il 6 dicembre, alla Villa Reale di Monza, al primo Festival delle Regioni e delle Province Autonome: nel corso della prima giornata Occhiuto interverrà al Tavolo 3 e relazionerà su “Welfare ed equilibri sociali-lavori, salute, formazione, demografia”. Secondo Occhiuto “rafforzare il ruolo degli enti territoriali, che devono sempre più agire in sinergia e nell’esclusivo interesse dei cittadini, è fondamentale per avere servizi migliori, risorse adeguate, per garantire in modo uniforme – da Nord a Sud – i diritti sociali e civili prescritti dalla nostra Costituzione. Il primo Festival delle Regioni e delle Province Autonome – conclude il governatore della Calabria – sarà un’importante occasione di incontro e confronto, per cementare la nostra unità e per tracciare un percorso ideale per affrontare con determinazione le sfide del futuro”.