Sono 595, ieri erano 533, i contagi riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 3.184 e con un tasso di positività che dal 15,44 è salito al 18,69%. Due i decessi registrati che portano a 3.130 le vittime dall’inizio della pandemia. In calo i ricoveri nei reparti di cura, -12 (127), uno in meno nelle terapie intensive (6). I guariti sono 588.841 (+772), gli attualmente positivi 6.711 (-179) e gli isolati a domicilio 6.578 (-166). In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione – il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.016.097. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 598.682. A livello territoriale i casi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 1641 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1615 in isolamento domiciliare); casi chiusi 102720 (102324 guariti, 396 deceduti); Cosenza: casi attivi 1935 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1880 in isolamento domiciliare); casi chiusi 174921 (173545 guariti, 1376 deceduti); Crotone: casi attivi 256 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 252 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57487 (57216 guariti, 271 deceduti); Reggio: casi attivi 2218 (34 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2182 in isolamento domiciliare); casi chiusi 198708 (197830 guariti, 878 deceduti); Vibo: casi attivi 470 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 458 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51060 (50870 guariti, 190 deceduti).