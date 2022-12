“Un atto intriso di vigliaccheria e di odio indirizzato contro il prestigio dell’istituzione che, per vocazione naturale, sul territorio rappresenta popolazioni e territori”. E’ quanto afferma, in una nota, il consigliere regionale e Francesco De Nisi esprimendo “solidarietà piena al sindaco di Roccabernarda, Luigi Foresta, a cui ignoti hanno tagliato quindici piante di ulivo nella sua proprietà”. “Episodi simili – aggiunge De Nisi – e non è il primo ai danni degli amministratori locali calabresi, testimoniano che, purtroppo, c’è ancora chi vuole il male della Calabria attentando alla sua parte migliore, quella che di sicuro non piegherà la testa e proseguirà indefessa nella sua opera di guida delle comunità”. Per De Nisi, che ribadisce la sua vicinanza al sindaco Foresta, “la magistratura e le forze dell’ordine faranno piena luce sull’episodio. Al loro fianco ci siamo tutti noi, c’è l’intera Calabria”.