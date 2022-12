di RTC Sport

Nel campionato di serie C continua il dominio del Catanzaro che stritola e travolge anche il Francavilla dell’ex Antonio Calabro, che tornava per la prima volta da avversario. Uno-due letale nel primo tempo ad opera di Iemmello (17′) e Bombagi (32′). Lo stesso Bombagi cala il tris al 66′ mentre Curcio fa poker all’82’. La Virtus accorcia con Cardoselli all’87’ che addolcisce una sconfitta comunque pesantissima. Si consuma così l’ennesima goleada, 49 gol fatti, 7 subiti, 15 vittorie in 17 partite, numeri impressionanti e da promozione diretta. Quella di Vivarini è ormai la squadra dei record ed effettivamente sembra una squadra fortissima che gioca in un campionato assai scadente come quello di serie C attuale, in cui gli avversari degni sembrano ben pochi.