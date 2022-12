Il Comune di Corigliano Rossano ha reso noto di avere fatto richiesta all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per un immobile in via Cardame, nell’area urbana di Corigliano. L’Ente ha partecipato nei giorni scorsi all’incontro in Prefettura di Cosenza confermando la volontà di acquisire al patrimonio dell’ente il bene destinabile corredata da una relazione del settore Urbanistica e commercio che ne ha confermato la regolarità urbanistica-edilizia. E’ quanto si afferma in una nota dell’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano. “L’acquisizione dei beni confiscati alla criminalità, e la successiva messa a disposizione della comunità tutta con scopi sociali riporta ancora la nota- è una delle prassi a disposizione degli Enti locali per implementare la lotta alla criminalità organizzata sui territori. La Giunta comunale di Corigliano-Rossano sin dal suo insediamento ha adottato una politica di monitoraggio, acquisizione e rifunzionalizzazione dei beni confiscati che insistono sul territorio comunale. “Il nuovo bene che andiamo ad incamerare – ha detto il sindaco Flavio Stasi – sarà restituito alla collettività per essere destinato a finalità che potranno essere sociali o istituzionali ennesimo segnale che stiamo lanciando sin dal nostro insediamento di lotta senza quartiere alla criminalità organizzata”.