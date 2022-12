Il presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria Luciano Gerardis cessa dall’incarico. Compiendo 70 anni questo mese, il magistrato è obbligato ad andare in pensione per limiti d’età. Proprio per questo, il presidente Gerardis ha convocato in Corte d’Appello una conferenza stampa per il 13 dicembre alle 12 quando saluterà i giornalisti in previsione della cessazione del suo incarico che ricopre dal 2016. Prima di essere nominato dal Csm all’unanimità a capo della Corte d’Appello, il magistrato reggino è stato presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Gerardis è molto stimato in riva allo Stretto non solo per la sua attività professionale ma anche per il suo impegno sociale e culturale. Alcuni anni fa, infatti, ha lanciato il progetto “Civitas” con il quale ha aperto un dialogo tra i cittadini e il mondo della giustizia e del diritto.