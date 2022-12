È stata firmata l’Intesa per il riconoscimento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome quale Organismo comune delle Regioni e delle Province Autonome: a siglare l’accordo, in occasione della seconda giornata del Festival ‘L’Italia delle Regioni’ alla Villa Reale di Monza, sono stati il presidente e il vicepresidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga e Michele Emiliano, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Oggi abbiamo firmato l’istituzionalizzazione della Conferenza, poi ci sarà un disegno di legge che passerà in tutti i Consigli regionali” ha spiegato Fedriga. Si tratta di “un passo importante: dopo 41 anni finalmente si riconosce la Conferenza in tutte le Regioni e le Province autonome italiane a livello nazionale”. Al termine della due giorni tra Milano e Monza dove, per la prima volta, le Regioni si sono date appuntamento per elaborare proposte comuni, c’è stato il passaggio di consegne dalla Regione Lombardia alla Regione Piemonte che ospiterà la seconda edizione del Festival 2023. “L’idea di riunire tutte le Regioni nel palazzo che ha ospitato il primo Senato d’Italia credo che abbia un valore non solo simbolico ma anche pratico – ha commentato il presidente del Piemonte Alberto Cirio – per la necessità di lavorare insieme tra Regioni e le Regioni con il governo nazionale”.