Il capogruppo del Pd Mimmo Bevacqua annuncia la partecipazione dei consiglieri dem alla manifestazione indetta da Cgil e Uil per il prossimo 12 dicembre. Uno sciopero generale, è scritto in una nota, “per dire no alla manovra finanziaria approvata dal governo Meloni che penalizza il Sud e le fasce più deboli della popolazione”. “Saremo in piazza accanto ai sindacati e ai cittadini calabresi – annuncia Bevacqua – per manifestare il nostro dissenso nei confronti della legge di bilancio varata dal governo di centrodestra che, ancora una volta, penalizza le Regioni meridionali. Condividiamo sia lo spirito dell’iniziativa organizzata dai sindacati che il contenuto della piattaforma. Mancano le risposte su sanità, infrastrutture, Zes, scuola ed è grave la cancellazione del bonus Sud. Soprattutto, tramite l’articolo 143 si introduce una autonomia regionale che va contro la Costituzione e che aumenterà ancora il divario fra il Nord e il Sud del Paese”.