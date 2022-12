La Fidapa di Botricello nelle scuole con il progetto “La magia della legalità: diritti e doveri tra favola e realta’”

BOTRICELLO(CZ)/ Nella sala convegni del Comune di Botricello, lunedì 5 dicembre, è stato presentato il progetto di educazione civica “La magia della legalità: diritti e doveri tra favole e realtà” delle avvocate Angela Mazzia e Alessandra Tilli, rivolto alle bambine e ai bambini delle scuole primarie.

Il progetto è stato promosso sul territorio calabrese dalla sezione territoriale Fidapa di Botricello, rappresentato dal suo presidente, Rosalba Viscomi, che ha accolto i presenti con entusiasmo. Il patrocinio al progetto è stato concesso nell’ambito delle attività collegate al tema nazionale Fidapa “Unite verso un fine comune: sostenere un’istruzione e una formazione di qualità e promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva”, come efficacemente illustrato dalla vicepresidente Claudia Brullino, con l’obiettivo di compiere azioni concrete per lo sviluppo di una istruzione di qualità.

Hanno aderito al progetto il Comune di Botricello e il Comune di Sersale, con i sindaci Saverio Simone Puccio e Carmine Capellupo e i due Istituti Comprensivi del territorio, con le dirigenti scolastiche Isabella Marchio e Maria Brutto. Le autorità istituzionali e le dirigenti scolastiche hanno rivolto ai bambini parole profonde e sentite per renderli da subito partecipi degli obiettivi progettuali.

Durante il convegno, attenti e incuriositi, le allieve e gli allievi delle scuole primarie di Botricello e di Sersale, accompagnati dalle insegnanti, hanno partecipato all’evento da autentici protagonisti.

Nel corso della mattinata è stato presentato dalle autrici Angela Mazzia, avvocata del foro di Taranto, e Alessandra Tilli, avvocata del foro di Rieti, il libro “Ciclaminia e il mistero della Costituzione violata”, quale strumento didattico del progetto di educazione civica da loro ideato e scritto quale metodo didattico ad impatto civico, in tema di educazione alla legalità. Alle voci delle bambine e bambini presenti è stata affidata la lettura di un passo del libro e la riflessione sul significato di alcune parole chiave dagli stessi individuate nel corpo degli articoli della nostra Carta Costituzionale. Guidati dalle insegnanti, i bambini hanno brillato per la capacità di sostenere il ruolo a loro affidato, sostenuti dagli applausi gioiosi e spontanei delle compagne e compagni di scuola e degli adulti presenti, regalando un momento di autentica emozione.

Il libro “Ciclaminia e il mistero della Costituzione violata” è una favola sulle parole della Costituzione, in cui bambini e adulti sono messi in relazione tra di loro, in modo da far sperimentare ai piccoli lettori come le scelte degli uni provochino impatti destinati a incidere sulla vita degli altri e come la capacità di stare insieme e di aiutarsi a vicenda sia fondamentale per risolvere “il mistero del vivere civile”, costruendo, al contempo, quelle competenze che Howard Gardner chiama “competenze di vita”.

L’iniziativa ha mostrato a tutti i presenti, grandi e piccini, che il pensiero immaginifico può essere stimolo per la costruzione di una realtà migliore.

A coronare l’evento, la sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per il supporto alle progettualità delle autonomie scolastiche in materia di educazione alla legalità e al civismo per le scuole primarie” da parte della presidente Fidapa, Rosalba Viscomi, dei sindaci Saverio Simone Puccio e Carmine Capellupo e delle dirigenti scolastiche, Isabella Marchio e Maria Brutto.

“Il progetto che ha un respiro nazionale anche se prende avvio in Calabria. L’appuntamento è in primavera per l’evento finale del progetto, in cui le scuole restituiranno i frutto di questa semina felice” ha sottolineato la presidente Fidapa Botricello, Rosalba Viscomi.